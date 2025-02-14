Van'da 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.



235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.



Kent merkezinde trafikte aksamaların olmaması için iş makinesiyle kar temizliği yapılıyor.



Kentin Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini küreklerle temizliyor.

