Van'da 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapalı olan 74 mahalle ve 161 mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Van'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.
235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde trafikte aksamaların olmaması için iş makinesiyle kar temizliği yapılıyor.
Kentin Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini küreklerle temizliyor.
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