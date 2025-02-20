Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 'da dün akşam saatlerinde etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaşırken kardan dolayı kent genelinde 82 mahalle ve 182 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarını açmak için çalışma başlattı.

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