Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.



Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.