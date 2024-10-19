Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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