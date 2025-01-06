Van'da 3 kilo altın ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 kilogram altın ve 12 bin 680 paket sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

