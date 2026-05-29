Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Van 'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

Van Gölü içerisinde, Tuşba ilçesine dört kilometre mesafede meydana gelen deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

AFAD, depremin 10,44 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, sosyal medyada bu yönde paylaşımlarda bulundu.