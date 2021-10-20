Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.05'te ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.



"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, saat 18.00 sıralarında, 3,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını söyledi.



Ekiplerin bölgede tarama çalışmalarına başladığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:



"Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi bölgesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız panik olmasın, Valilik ve AFAD'ın açıklamalarına göre hareket etsin. Şu an için panik olacak bir durum yok."



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?