Van'da 4,6 ton uyuşturucu yakalandı

Van'da 4 ton 600 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkogüç-38 operasyonları 45 ilde devam ediyor.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı yeni bir operasyon daha düzenledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.
Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van’da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️
Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️
Van Narkotik… pic.twitter.com/PAib9PMBUW
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