Van'da 4 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.



Bu kapsamda, Erciş, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 tonu canlı, toplam 4 ton 650 kilogram canlı inci kefali ile şişme bot, 2 serpme ağ ve 200 metre manyat ağ ele geçirildi.

