İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçtaki 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü Ş.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Van'da 40 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.