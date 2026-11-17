Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van 'ın Gevaş ilçesinde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı, 13.61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden 4 dakika sonra saat 19.01’de aynı bölgede bu kez 2.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

“ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Uraloğlu, “Merkez üssü Van’ın Gevaş ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.