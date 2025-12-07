Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
07.12.2025 22:29
Son Güncelleme: 07.12.2025 22:45
NTV - Haber Merkezi
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini söyledi.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22:17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan, depremin paniğe neden olduğunu ancak bölgede bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
OKAN TÜYSÜZ: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada bütün bölgede bir sıkışma olduğunu ve depremin bölgede 2011 ve 2023 depremlerinin sıkıştırdığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi. Tüysüz, depremin büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fay” nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. 4 büyüklüğüne kadar artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Tuşba (Van)
|07 Aralık 2025 22:17
|38.8042
|43.5242
|6.11
|4.60
|Kuşadası (Aydın)
|07 Aralık 2025 21:18
|37.8694
|27.3478
|6.80
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 21:16
|39.1378
|28.3028
|5.11
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 21:13
|39.1933
|28.2525
|7.29
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 21:05
|39.2092
|28.1444
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 21:03
|39.2111
|28.2025
|9.77
|1.20
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 21:02
|37.8744
|27.3467
|5.71
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 20:39
|39.1658
|28.2681
|6.97
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 20:36
|39.1867
|28.2586
|10.13
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 20:23
|39.1861
|28.2606
|8.82
|3.20
|Kırkağaç (Manisa)
|07 Aralık 2025 20:15
|39.2164
|27.9322
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 20:01
|39.2258
|28.3431
|5.98
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 19:59
|39.2311
|28.3422
|7.00
|2.10
|Kuşadası (Aydın)
|07 Aralık 2025 19:47
|37.8581
|27.3583
|9.73
|2.30
|Akçadağ (Malatya)
|07 Aralık 2025 19:34
|38.4442
|37.8883
|10.63
|2.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 19:32
|39.1889
|28.2083
|7.00
|1.10
|Akören (Konya)
|07 Aralık 2025 19:28
|37.3369
|32.2808
|7.01
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 19:18
|39.2436
|28.3536
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 19:08
|39.1569
|28.3281
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 19:00
|39.1892
|28.1558
|7.00
|1.60
|Eğil (Diyarbakır)
|07 Aralık 2025 18:57
|38.1292
|40.0594
|9.53
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 18:37
|39.2267
|28.1814
|7.34
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 18:31
|39.2383
|28.3522
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 18:21
|39.1919
|28.3078
|7.00
|1.20
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 18:01
|37.8822
|27.3539
|6.33
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 17:58
|39.2308
|28.3444
|7.00
|2.60
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 17:54
|37.8875
|27.3711
|5.61
|3.50
|Kuşadası (Aydın)
|07 Aralık 2025 17:40
|37.8619
|27.3425
|8.35
|1.60
|Selçuk (İzmir)
|07 Aralık 2025 17:37
|37.8744
|27.3503
|7.00
|2.80
|Dazkırı (Afyonkarahisar)
|07 Aralık 2025 17:32
|37.8814
|29.8600
|6.93
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 16:35
|39.1708
|28.2203
|5.47
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 16:21
|39.1753
|28.0961
|6.80
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 16:03
|39.1906
|28.1681
|8.78
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 16:01
|39.2053
|28.1867
|7.42
|1.60
|Bulanık (Muş)
|07 Aralık 2025 15:47
|38.9258
|42.3889
|7.04
|2.00
|Akdeniz - [42.57 km] Ortaca (Muğla)
|07 Aralık 2025 15:44
|36.3508
|28.5531
|7.22
|1.80
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07 Aralık 2025 15:43
|37.4708
|37.1697
|7.31
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 15:27
|39.1928
|28.1603
|7.06
|1.40
|Kozan (Adana)
|07 Aralık 2025 15:11
|37.6539
|35.8319
|6.99
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 14:34
|39.2250
|28.1411
|6.77
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 13:39
|39.1133
|28.2903
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 13:38
|39.1564
|28.2722
|5.11
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 13:33
|39.2186
|28.1564
|6.34
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 13:24
|39.2175
|28.1753
|5.06
|1.50
|Akdeniz - [259.79 km] Marmaris (Muğla)
|07 Aralık 2025 13:16
|34.3108
|27.7317
|5.93
|3.40
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.83 km] Payas (Hatay)
|07 Aralık 2025 13:12
|36.7536
|36.1078
|7.00
|1.80
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 13:12
|39.2544
|28.9306
|10.99
|2.60
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 12:56
|39.2575
|29.0183
|12.13
|1.30
|Ceyhan (Adana)
|07 Aralık 2025 12:25
|37.1456
|35.6922
|6.95
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 11:53
|39.2144
|28.1539
|5.65
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 11:35
|39.2319
|28.1675
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 11:26
|39.2839
|28.1050
|11.66
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 11:22
|39.1514
|28.2564
|7.65
|1.10
|Ege Denizi - [47.77 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07 Aralık 2025 11:13
|39.0517
|26.0072
|7.03
|1.60
|Doğanşehir (Malatya)
|07 Aralık 2025 10:48
|38.0519
|37.9408
|5.55
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 10:14
|39.2194
|28.1378
|6.67
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 10:04
|39.2078
|28.1583
|5.51
|1.40
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 09:55
|39.1033
|29.0383
|6.86
|1.40
|Ilgın (Konya)
|07 Aralık 2025 09:46
|38.4767
|31.8400
|7.00
|1.20
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 09:45
|39.2322
|28.9403
|11.60
|1.70
|Bigadiç (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 09:44
|39.4042
|28.0439
|6.99
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 09:30
|39.1244
|28.2336
|7.00
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07 Aralık 2025 09:20
|38.1197
|36.9925
|6.96
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 09:15
|39.2469
|28.1492
|7.24
|1.30
|Doğanşehir (Malatya)
|07 Aralık 2025 08:43
|38.0550
|37.9292
|5.71
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 08:41
|39.1647
|28.1678
|10.98
|1.50
|Bigadiç (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 08:33
|39.4125
|28.0425
|6.99
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 08:28
|39.1353
|28.2044
|9.65
|1.30
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 08:00
|39.2117
|28.9533
|10.16
|2.20
|Patnos (Ağrı)
|07 Aralık 2025 07:44
|39.1847
|42.7503
|7.00
|1.70
|Ula (Muğla)
|07 Aralık 2025 07:32
|37.0258
|28.3944
|7.00
|1.70
|Ula (Muğla)
|07 Aralık 2025 07:29
|37.0208
|28.4089
|7.00
|1.70
|Ege Denizi - [05.67 km] Dikili (İzmir)
|07 Aralık 2025 07:26
|38.9328
|26.7536
|6.58
|1.50
|Köyceğiz (Muğla)
|07 Aralık 2025 07:22
|37.1192
|28.9019
|12.60
|1.50
|Beypazarı (Ankara)
|07 Aralık 2025 07:15
|40.1922
|31.7822
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 07:09
|39.2044
|28.1522
|7.00
|1.80
|Ula (Muğla)
|07 Aralık 2025 07:06
|37.0164
|28.3886
|7.00
|1.80
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.51 km] Payas (Hatay)
|07 Aralık 2025 06:52
|36.7231
|36.1772
|7.00
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 06:43
|39.2439
|28.3522
|7.15
|2.90
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 06:21
|39.2025
|28.9269
|7.00
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|07 Aralık 2025 06:11
|37.9578
|37.6869
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 06:10
|39.1575
|28.1981
|7.88
|1.30
|Ege Denizi - [42.95 km] Karaburun (İzmir)
|07 Aralık 2025 06:06
|38.9108
|26.0339
|11.55
|2.30
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 05:58
|39.1997
|28.9208
|9.60
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|07 Aralık 2025 05:53
|38.4703
|38.0783
|7.01
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 05:45
|39.1067
|28.1542
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 05:11
|39.1528
|28.2028
|8.63
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 04:56
|39.2272
|28.1800
|5.90
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 04:54
|39.2106
|28.1756
|6.99
|1.40
|Baskil (Elazığ)
|07 Aralık 2025 04:52
|38.4053
|38.8528
|15.24
|1.40
|Dinar (Afyonkarahisar)
|07 Aralık 2025 04:39
|38.0411
|30.0656
|6.99
|1.70
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 04:36
|39.2736
|28.9578
|8.31
|1.40
|Simav (Kütahya)
|07 Aralık 2025 04:33
|39.2525
|28.9414
|11.28
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 04:12
|39.2033
|28.1917
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 04:08
|39.1833
|28.2019
|5.97
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 04:05
|39.1553
|28.2597
|6.98
|1.40
|Akdeniz - [47.49 km] Seydikemer (Muğla)
|07 Aralık 2025 04:03
|36.0914
|28.8406
|13.02
|2.10
|Ege Denizi - [50.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07 Aralık 2025 03:56
|39.0317
|25.9658
|13.76
|1.80
|Darende (Malatya)
|07 Aralık 2025 03:37
|38.4353
|37.4908
|7.97
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|07 Aralık 2025 03:31
|39.1297
|28.2750
|7.00
|1.10