Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22:17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan, depremin paniğe neden olduğunu ancak bölgede bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

OKAN TÜYSÜZ: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada bütün bölgede bir sıkışma olduğunu ve depremin bölgede 2011 ve 2023 depremlerinin sıkıştırdığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi. Tüysüz, depremin büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fay” nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. 4 büyüklüğüne kadar artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem yaratacak bir fay değildir. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.