Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakınlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonette 2 çuvaldaki 41 pakette 48 kilo 565 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.