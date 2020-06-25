Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi!

Van'da yeni bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Van'ın Saray ilçesindeki depremin büyüklüğü 5.4 oldu

Yedi kilometre derinlikteki depremin saati ise 13.03.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok" açıklamasında bulundu.



5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Depremin hissedildiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Özalp, Saray ve Gürpınar'da 15 mahallede orta ve ağır hasar olduğu 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi.



EVİNİZ DEPREM RİSKİ TAŞIYORSA NE YAPMALISINIZ?