Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Van'da deprem yaşandı. Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.03'teki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıkladı. Depremde 5 kişi hafif yaralandı.

25.06.2020 - 15:24 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 15:41

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

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Van'da yeni bir deprem meydana geldi. 

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Van'ın Saray ilçesindeki depremin büyüklüğü 5.4 oldu

Yedi kilometre derinlikteki depremin saati ise 13.03.

VALİ'DEN AÇIKLAMA 

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,  "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok" açıklamasında bulundu. 

5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Depremin hissedildiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Özalp, Saray ve Gürpınar'da 15 mahallede orta ve ağır hasar olduğu 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

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