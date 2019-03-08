Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.

Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. 

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.