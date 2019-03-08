Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.
Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.