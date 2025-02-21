Van’da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından iki gün önce yüksek kesimlerde başlayan kar, dün akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.



Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 35 santimetreye aştı.



Kardan dolayı 263 mahalle ve 297 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Kar ile birlikte etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.



Büyükşehir belediye ekipleri kent merkezinde de çalışma yaptı.



Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi’nde kar temizliğine belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini temizleyerek destek veriyor.



Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip, kent dışına taşınıyor.