Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 organizatör tutuklandı.

Van’da 6 organizatör tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şüphelilerin deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.

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