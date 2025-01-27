Van’da 6 organizatör yakalandı
Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü, 6 göçmen organizörünün yakalandığını duyurdu.
Emniyetten yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır.” denildi.
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