Van'da 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 21-27 Ekim tarihleri arasında Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerindeki çalışmalarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 71 kilo 600 gram metamfetamin, 19 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin ve 892 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 14'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.