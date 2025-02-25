Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırın kupa bölümünde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı.
Tırın kupa kısmının yatak bölümünde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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