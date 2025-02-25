Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırın kupa bölümünde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Tırın kupa kısmının yatak bölümünde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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