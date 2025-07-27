Van'da akaryakıt istasyonunda patlama

Van'ın Özalp ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, iş yerinde çalışan Naci korkmaz ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye sağlık, polis itfaiye ekibi sevk edilirken, Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkmaz, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Öte yandan patlamanın nedeni araştırılıyor.

