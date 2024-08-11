Van’da anız yangını korkuttu

Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Van’da anız yangını korkuttu

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hasadı yapılmış arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alana yapılmasıyla bölgeye 2 itfaiye aracı daha takviye olarak gönderildi. Yangını gören Topaktaş Mahallesi gençleri ellerine kürekleri alarak bölgeye geldi.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran yangın, 3 itfaiye aracı, 1 iş makinesi ve yaklaşık 15 gencin yoğun çabası sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm yanan arazide itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Şişli'de çıkan kavgada silahlı saldırı

Şişli'de çıkan kavgada silahlı saldırı

Emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan hayatını kaybetti

Emekli Danıştay Başkanı Nuri Alan hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...