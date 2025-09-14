Van'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi'ne bağlı Uzunyol mezrasında iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
