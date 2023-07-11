Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı

-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 asker yaralı - 1

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.

Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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