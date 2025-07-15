Van'da baba ve çocuklarına uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K, saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.



Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.