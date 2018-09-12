Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 244 kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin garajında yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 244 yabancı uyruklu bulundu.
Olayla ilgili Ü.G. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Van'da bir evde 244 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da bir eve düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girmiş 244 yabancı uyruklu yakalandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 244 kaçak yakalandı.