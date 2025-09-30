Van'da Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehirpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler, Van Müzesi'ne teslim edildi.

