Van'da boğulmalara karşı uyarı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Sualtı Arama Kurtarma ekibi, son günlerde Van Gölü'nde artan boğulma vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Van'da boğulmalara karşı uyarı
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da havaların ısınmasıyla birlikte göl, gölet, dereler ve sulama kanallarında boğulma vakaları artıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Sualtı Arama Kurtarma ekibi, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

sezonun başlamasıyla 20'yi aşkın boğulma vakası ihbarı alan arama kurtarma ekipleri, bu ihbarların 10'una doğrudan müdahalede bulundu.

Son dönemlerde Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Çarpanak Adası başta olmak üzere birçok farklı noktadan gelen boğulma ihbarlarına daha hızlı ve yerinde müdahale için eğitim dalışlarını da arttıran ekipler, devriye faaliyetlerinde de bulunuyor.

Geçen haftalarda yine 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişinin de 2 mil açıkta akıntıya kapıldığı ihbarına doğrudan müdahalede bulunan ekipler, yaralı vatandaşa ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti.

"KRAL YOLU BÖLGESİNDE GÖLE GİRMEYİN"

Özellikle Çarpanak bölgesinde yer alan şiddetli dik akıntılara karşı uyarılarda bulunan Sualtı Arama Kurtarma Amiri Ferhat Kıpçak, yasaklı bölgelerde suya girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıpçak, "Van Gölü yapısı itibariyle birçok farklı noktada akıntıya sahiptir. Bu akıntılardan en güçlüsü de Çarpanak İskelesi ile ada arasında bulunan 'Kral Yolu' olarak adlandırılan bölgede yaşanıyor. Burası zaten yasaklı bir bölgedir. Burada kesinlikle suya girilmemesi konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın olası akıntıya kapılmaları durumunda akıntı yönü olan kıyıya doğru doğru değil, akıntıya paralel olacak şekilde yüzüp, çok fazla hareket edip yorulmadan, soğukkanlı olacak şekilde karaya ulaşılabilir. Kesinlikle panik yapılmaması gerekmektedir." dedi.

"BOĞULMA REFLEKSİ ÖLÜME GÖTÜRÜR"

vakasına denk gelen bir vatandaşın yapması gerekenleri de anlatan Kıpçak, "İyi bir cankurtaran eğitimi alınmadıysa mutlaka elinizde can simidi gibi boğulan kişiyi su yüzeyinde tutacak aparat ile yardımcı olabilirsiniz. 1-2 metre mesafeden can simidini uzatarak su yüzeyinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Boğulma refleksi yaşayan bir insan yakınında bulunan her şeye tırmanma ve tutunma ihtiyacı duyar. Bu nedenle direk yaklaştığımız durumda sizi de panikle suya çekebilir ve istemsizce de olsa boğulmanıza sebebiyet verebilir. Bir kez daha Çarpanak Adası başta olmak üzere barajlar, akıntılı sular, çaylar, dereler gibi bölgelerin yüzülmesi yasak bölgeler olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

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