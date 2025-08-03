Van'da çeşitli suçlardan 11 kişi tutuklandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 8 bin 116 devriye görevi yapıldığı belirtildi.

“284 bin 756 şahıs ve 278 bin 425 araç kontrol edilmiştir." denilen açıklamada "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 38, hırsızlık suçundan 5, kaçakçılık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 8, diğer suçlardan 33 şahıs olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” ifadeleri kullandı.