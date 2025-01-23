Van'da "cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Van'da "cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...