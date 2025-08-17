Van'da çöp toplama merkezi yandı

Van'ın Tuşba ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Van'da çöp toplama merkezi yandı
Foto: Arşiv

'ın Tuşba ilçesindeki çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık dört saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...