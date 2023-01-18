Van'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (18 Ocak AFAD son depremler)

Van'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, meydana gelen deprem haberlerinin ardından sorgulanıyor. AFAD tarafından gelen son bilgilere göre Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilen 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Ocak tarihli son depremler listesi.

Van'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (18 Ocak AFAD son depremler)

tarafından listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 18 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor.

VAN BAŞKALE'DE HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre saat 13.08'de merkez üssü İran olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem 'da da hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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