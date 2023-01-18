Van'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (18 Ocak AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 18 Ocak tarihli son depremler listesini araştırıyor.



VAN BAŞKALE'DE HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ



AFAD verilerine göre saat 13.08'de merkez üssü İran olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.



Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

