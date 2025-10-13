Van'da deprem tatbikatı

Van'daki okullarda bugün deprem tatbikatı yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde senaryo gereği deprem meydana gelmesi üzerine siren çaldı.



Sınıflardaki öğrenciler siren uyarısıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.



Ardından öğretmenlerin desteğiyle tahliyesi sağlanan öğrenciler, okul bahçesinde toplandı.



Burada okul yöneticileri tarafından öğrencilere afetlere ilişkin bilgi verildi.



Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



Okullarındaki tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:



"Tahliye için verilen 3 dakikalık süreyi 2 dakika 50 saniyede tamamladık. Tatbikat kuralına uygun bir şekilde tahliyemizi gerçekleştirdik. Tatbikatlar öğrencilerimiz için çok önemli. Okulumuzda bu tür etkinlikleri sık yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını öğrencilerimize izlettik."