Van'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre olay; Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün öğleden sonra saat 15.00 civarında Ramazan Bayramı dolayısıyla gezmeye çıkan ikisi kardeş 3 çocuk, mahalle içinde bulunan dere kenarında oynarken bir anda dengesini kaybeden Berkcan Karakoç (5), dereye düştü.

İlçede iki gündür yağan yağmur ile karın da etkisi ile daha da coşan dere sularına kapılarak sürüklenen Berkcan’ın cesedi mahalleliler tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu.