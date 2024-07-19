Van'da eşsiz manzara gören herkesi hayran bıraktı

Türkiye'nin en doğusundaki kenti Van'da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Van'da eşsiz manzara gören herkesi hayran bıraktı

'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan (Güneşin kenti) alan Van, güneş batarken Van Gölü üzerinde oluşan eşsiz manzarayla vatandaşları ağırlıyor.

3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ve bin 646 metrelik rakımı ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük, sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü'nde gün batımı, muhteşem görüntüler oluşturuyor.


Bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir manzara oluşturuyor.

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