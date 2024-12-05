Van'da evrak eksiği olan 3 avcıya 9 bin lira ceza kesildi

Van'da kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde evrak eksiği olan 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanacak.

Van'da evrak eksiği olan 3 avcıya 9 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrol çalışmaları devam ediyor.

Van'da evrak eksiği olan 3 avcıya 9 bin lira ceza kesildi - 1

Ekipler, hafta sonu Erciş, Gevaş, İpekyolu, Edremit ilçeleri ile Erçek Gölü genel avlaklarında yaptığı koruma kontrol çalışmalarında 9 avcı kontrol edildi. Evrak eksiği olan 3 avcıya tutanak düzenlenirken, şahıslar hakkında 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanacak.

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