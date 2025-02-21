Van'da facia ucuz atlatıldı: Yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü

Van'ın Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi mevkiinde yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü.

Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazanın önüne geçti.

Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların geçişlerine izin vermedi.

Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, düşen kayaları temizledikten sonra yol trafiğe açıldı.

