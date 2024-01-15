Van’da farklı suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 08 - 14 Ocak tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 790 devriye icra edildiği, 93 bin 71 şahsın ve 109 bin 312 aracın kontrol edildiği belirtildi.



Açıklamada, “Arandığı tespit edilen; gümrük kaçakçılığından 4, dolandırıcılıktan 10, hırsızlıktan 5, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3 ve diğer suçlardan 34 şahıs olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış olup 14’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.



Açıklamada, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan 5 kişinin cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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