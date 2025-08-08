Van'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Van’ın İpekyolu ilçesindeki kaza gece saatlerinde meydana geldi.

Gökhan Acar yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan inşaat malzemesi yüklü tırın altına girdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler ve vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu.



Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıklar yerden çıkarılan iki kişi hayatını kaybetti.