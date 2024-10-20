Van'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu Sehare Akşit (50) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Perizade Gürgiç de, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.