Van'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Van-Hakkari kara yolunun Güzelde mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi, minibüs de takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkardı.



Kazada Tahsin ve Zerrin Karakoç ile Hazal Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.