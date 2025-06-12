Van'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, 2 Haziran günü öğle saatlerinde Memur-Sen TOKİ civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyreden iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yol kenarında bulunan Y.T. adlı 9 yaşındaki çocuğa çarptı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlatan Y.T., servise alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.