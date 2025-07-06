Van'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Van'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Van'da geri dönüşüm tesisinde yangın

'ın Tuşba ilçesinde Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki atık plastik malzemelerinin toplandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, itfaiye görevlilerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Zorlu çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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