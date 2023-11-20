Van'da gezici kütüphane hizmete başladı

Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, burada incelemelerde bulundu. Daha sonra çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, projenin okuma kültürüne katkı sağlayacağını belirtti.

Kentte kitap okumayı yaygınlaştırmak gayesiyle projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Balcı, şunları söyledi:

"Van'da kütüphane yapımlarından kitap alımlarına ve kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar birçok güzel iş yapıldı. Buna ek olarak Gezici Kütüphanemiz de hizmet vermeye başladı. Kütüphanenin olmadığı bölgelerde çocuklarımıza kitaplar ulaştıracağız. Aracımız daha çok kırsal bölgelerde, internetin çekmediği noktalarda hizmet verecek. 'Her kitap bir mutluluktur' sloganıyla çıktığımız yolda tüm vatandaşlarımızın kitaplardan faydalanmasını istiyoruz. Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Tüm çocukların kitap okumaya özel vakit ayırması gerekiyor. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız ve çocuklarımız için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyorum."