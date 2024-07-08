Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Haziran 2024 ile 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 4 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.

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