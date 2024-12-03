Van'da göçmen kaçakçılığı: 5 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 24 Kasım-1 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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