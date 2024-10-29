Van'da göçmen kaçakçılığı: 6 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ilgili hakimlikçe tutuklandı.

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