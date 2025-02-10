Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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