Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.