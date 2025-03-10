Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 2-9 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
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