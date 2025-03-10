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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 2-9 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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