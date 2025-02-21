Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheliye tutuklama
Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele operasyonları kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler E.T, B.Ö, S.Ş, M.G. ve F.K, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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