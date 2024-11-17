Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Aşağıışıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe alınan 3 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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